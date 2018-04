GM houdt het voor bekeken in Rusland

Door: BV

General Motors haalt de broeksriem aan. Het bedrijf wil niet al te veel cash pompen in uitdagende markten. Daarom haalde het twee jaar geleden al Chevrolet van de Europese markt. In Australië Holdens blijven bouwen vindt het bedrijf ook niet meer de moeite. En omdat het er ook in Rusland niet rooskleurig uitziet, gaan de volumemodellen ook daar weg. Alleen de Corvette, Camaro en Tahoe blijven er nog.

Fabriek dicht

GM heeft een autofabriek op Russische bodem, in de nabijheid van Sint Petersburg. Die gaat dicht. En ook een overeenkomst met GAZ voor de assemblage van Chevrolets (met onderdelen die elders geproduceerd zijn) gaat dicht. General Motors heeft er wel nog een joint Venture met Avtovaz, waar het niet onderuit kan. Een Chevrolet Niva (foto, niet te verwarren met de gelijknamige Lada) blijft daarom wel op de planning.

Cadillac mag blijven

Groot Amerikaans blik, dat kunnen de Russen blijkbaar nog steeds smaken. Cadillac, dat eveneens van GM is, blijft daarom actief. Het merk zal er binnenkort zelfs nieuwe modellen lanceren.