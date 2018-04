Europa's beste Rolls-Royce dealer is in Brussel

Door: BV

In mei houdt Rolls-Royce z’n jaarlijkse dealerconventie. Een evenement waar het niet meteen op de koppen lopen is, want hoewel het merk z’n aantal verdeelpunten de afgelopen 5 jaar met 50% zag groeien, zijn het er nog steeds niet veel. Op zo’n dealermeeting worden de beste dealers in de bloemetjes gezet. En in Europa is dat de verdeler in Brussel. Die is gevestigd aan de Brusselsesteenweg in Overijse.

Eigenaarschap van een Rolls-Royce moet moeiteloos zijn

De exacte criteria van de toekenning van de dealer-awards zijn niet bekend, maar Rolls-Royce geeft wel aan dat ze een uitzonderlijke klantenservice belonen. En we weten dat de Britten vooral vinden dat eigenaarschap van een Rolls ‘moeiteloos’ moet zijn.