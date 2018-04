Elon Musk denkt dat mensen geen auto's meer zullen mogen besturen

Door: ADD

In de toekomst zullen menselijke chauffeurs een gevaar zijn op de weg”. Daarvan is Elon Musk, de chief executive van Tesla overtuigd. “Het is gevaarlijk. Je kan geen dodelijke machine van twee ton door een persoon laten besturen.”

Ook Tesla werkt aan autonome auto

“ Je kan geen dodelijke machine van twee ton door een persoon laten besturen. ”

En bij de ontwikkeling daarvan zorgen vooral de snelheden tussen 25 en 80 kilometer per uur voor problemen, ervaart de ceo. “Op die snelheden kunnen er heel wat onverwachte dingen gebeuren zoals fietsers die oversteken, spelende kinderen of werkzaamheden terwijl de tijd om te reageren en aan te passen een stuk korter is.”

"It would be like an elevator”

Op de Technology Conference in San Jose vergeleek Musk de zelfrijdende auto met de lift.“Vroeger hadden liften liftbedienden die geleidelijk aan werden vervangen door de technologie, een knop die je kan indrukken waarna de deur opengaat als je op de juiste verdieping bent. De auto wordt precies zo’, aldus Musk. “De zelfrijdende auto wordt de standaard en zal heel veel levens redden.”