Noorwegen bouwt tunnel... voor zeeschepen

Door: ADD

De Noorse regering heeft een wel erg ambitieus project goedgekeurd. Onder het schiereiland Stadlandet in het westen van het land gaan ze de eerste tunnel voor zeeschepen bouwen. Volgens de eerste planning is de 'Stad Skiptunnel' 1,7 km lang, 26,5 meter breed, 12 meter diep en 37 meter hoog. Dat is voldoende groot voor vrachtschepen, maar voor ook de MS Midnatsol, een cruiseschip met een brutoregistertonnage van ongeveer 16.000m³ dat er dagelijks vaart.

Alternatief voor onstuimige zee

De plannen voor een tunnel in de regio zijn er al sinds 1870. De wateren rond Stadlandet staan bekend als bijzonder uitdagend voor het scheepsverkeer. De combinatie van zeestromingen, zandbanken en hoge golven maken de zee er erg ruw. Vrachtschepen en pakketboten lopen daardoor steeds weer vertraging op.

4 jaar en 113 miljoen euro

Met de bouw zal waarschijnlijk in 2018 begonnen worden, vier jaar later moet de tunnel 'doorvaarbaar' zijn. Het project zal naar schatting ongeveer 113 miljoen euro kosten.