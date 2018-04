Mercedes 300 SLS en Lister-Jaguar in duurste crash van het weekend

Door: BV

Het Goodwood-circuit was dit weekend het toneel voor de 73ste ‘Member’s Meeting’. Een evenement waar nogal wat van de crème de la crème op vlak van klassieke auto’s op af komt. Maar dat betekent niet dat er niet wordt doorgereden. En als er dan wat mis loopt heb je al snel de duurste crash van het weekend.

Lister-Jaguar en Mercedes 300 SLS

De Mercedes 300 SLS uit de jaren vijftig kwam tijdens een oefensessie meer dan onzacht in aanraking met de achterzijde van een Lister Jaguar. De eerste auto deelt z’n genen met de 300 SL ‘Gullwing’ terwijl de tweede geënt is op de Jaguar D-Type. Het was ex-F1-legende Jochen Mass die de Mercedes naar z’n onfortuinlijke lot stuurde. Een auto die naar verluidt was geleend van het Mercedes Classic Museum in Stuttgart. De waarde van beide voertuigen wordt geschat in de miljoenen. Je kijkt hier dan ook naar de duurste crash van het weekend. Dit en meer beeld is er op Motoring Research.