Pirelli in Chinese handen voor € 7,1 miljard

Door: BV

Pirelli is ’s werelds vijfde grootste bandenfabrikant. En de in Milaan gevestigde rubbergigant wordt verkocht aan het Chinese China National Chemical Corp. (kortweg ChemChina). Met de verkoop gaat een transactie van € 7,1 miljard gepaard.

Hoofdkwartier blijft in Milaan

ChemChina koopt 26,2% van de aandelen over voor € 15 per aandeel van holding Cam Finaziaria. De overige aandelen worden publiek verhandeld.

Het hoofdkwartier van Pirelli blijft in Milaan, maar de activiteiten voor industriële en vrachtwagenbanden zullen worden ongebracht in AEOLUS. Dat is de grootste bandenfabrikant in China.

Pirelli boekte afgelopen jaar 6,8% winststijging en werd € 838 miljoen rijker. De omzet in 2014 bedroeg bijna € 6 miljard.