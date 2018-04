Saleen draait hand niet om voor Mustang met meer dan 700pk

Door: BV

Er was al een nieuwe Ford Mustang met zo maar eventjes 700pk. Die komt van bij Shelby. Maar tuner Saleen heeft graag het laatste woord en omdat die 5-liter V8 van Ford toch best eenvoudig op te voeren is, heeft de S302 Black Label een vermogen van 730pk. Het koppel is ook torenhoog : 813Nm. Het recept voor al die smakelijke cijfertjes is behoorlijk traditioneel. In- en uitlaatlijn optimaliseren, de computer herprogrammeren en (vooral) een gigantische supercharger bovenop het blok vijzen.

Amper 75.000 dollar

De Amerikaan zal zich al een Saleen S302 kunnen aanschaffen voor $ 75.000. En daarvoor krijgt hij ook nog eens een reeks koetswerkaanpassingen, een opgewaardeerd interieur en een onderstel dat ervoor moet zorgen dat al die paarden toch nog enigszins onder controle te houden zijn. Met andere veren en dempers en zo. En met grotere remmen die in 20-duims velgen huizen.