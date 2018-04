Australiër gebruikt aansteker bij het tanken, krijgt vuur

Door: ADD

Dat je bij het tanken toch maar beter geen aansteker gebruikt, weet zelfs de grootste idioot. Maar in Australië gelden daar blijkbaar andere normen voor. De man wilde 's nachts op een landweg in Ararat in de staat Victoria snel even bijtanken met een jerrycan. Maar omdat hij in het donker niet alles kon onderscheiden, liet hij al zijn gezond verstand varen en lichtte snel even met een aansteker bij. Zijn auto ging onmiddellijk in vlammen op. De man kwam er met de schrik (en de schade) vanaf.