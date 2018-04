Porsche doet flauw over Aston Martin Vantage GT3

Door: BV

Porsche harkt de miljoenen bij elkaar. En dan ga je nogal eens naast je schoenen lopen en de bullebak uithangen. Daarom denken ze nu in Zuffenhausen het naamrecht op de letters GT3 te bezitten, terwijl er een complete raceklasse die naam draagt. Er zijn ook al tal van constructeurs geweest die hun hele of halve racewagen van het achtervoegsel GT3 voorzagen. Sterker nog, we hebben er een lijstje van gemaakt.

De ene is al wat gelijker van de andere

De reden waarom we het aanhalen is de Aston Martin V12 Vantage GT3. Porsche heeft immers een leger advocaten naar het kleine merk gestuurd met de eis dat de laatste drie lettertjes verdwijnen. En omdat de Britten zo veel juridische strijdkracht niet ter beschikking hebben, is daar gracieus besloten om de auto te herdopen naar GT12. Iets wat Porsche schijnbaar niet verwacht als je Audi of Mercedes bent. Voor het succes van het sportmodel maakt het niet uit; die was al uitverkocht voor de onthulling in Genève. Bovendien hangt er aan die GT3-naam al een reukje sinds Porsche zich verplicht zag om elke motor van de 911 GT3 te vervangen wegens een productiefout. Iets wat toch niet elke constructeur overkomt.