Porsche keert recordbonus aan werknemers uit

Door: BV

Hoe minder sportwagens Porsche bouwt, hoe beter voor het merk. Daar lijkt het tenminste wel op. Het bedrijf introduceerde afgelopen jaar de Macan - een SUV die gebaseerd is op de Audi Q5 - en verkocht er prompt 45.000 stuks van. Driekwart daarvan gaat naar klanten die nog nooit eerder een Porsche bezaten. En omdat het niet eens zo’n dure auto is om te maken, vaart het winstcijfer daar natuurlijk wel bij.

Populaire modellen

Er werden afgelopen jaar ook nog eens 13% meer Panamera’s verkocht en de vernieuwde Cayenne gaat ook als zoete broodjes. Vooral de Chinezen zijn er wild van (en we weten wat voor smaak die hebben). Daar alleen al werden er 6.400 van verkocht. In het totaal bouwde Porsche 190.000 auto’s afgelopen jaar. Ter vergelijking: Jaguar verkocht afgelopen jaar wereldwijd 79.000 auto’s. De omzet van Porsche is gestegen naar € 17,2 miljard. Daar bleef op het einde van de rit nog € 2,7 miljard van over. Goed nieuws voor de werknemers, zo blijkt.

Recordbonus

De werknemers van Porsche krijgen een recordbonus van € 8.600. Daarvan gaat wel € 700 naar de pensioenkas van het bedrijf en er zal ook nog een hele hap van in de handen van de Duitse fiscus terecht komen. Maar dan nog, het lijkt mooi meegenomen. Ongeveer 14.600 van de 22.400 wereldwijde werknemers van het bedrijf kwalificeren voor de grootste bonus die het bedrijf ooit uitkeerde.