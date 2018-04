BMW Alpina’s met feestneuzen

Door: BV

BMW-veredelaar Alpina bestaat al een halve eeuw. Een verjaardag die geen enkel zichzelf respecterend bedrijf kan laten passeren. En daarom is er van de B5, B5 Touring en B6 (eigenlijk de BMW 5-Reeks en diens break en de 6-Reeks) nu een speciale ‘Edition 50’.

Meer power

Alsof de Alpina-logo’s nog niet genoeg reden voor spannende kraagjes zijn, kan je nu ook nog uitpakken met de Edition 50-logo’s. Die zijn her en der aan binnen- en buitenkant terug te vinden. En daar is natuurlijk ook een aangepaste binnenbekleding, in een aparte kleurencombo van groen leder en geel stiksel. Een verwijzing naar de Alpina B7 S Turbo Coupé uit 1982 die we voor de goede orde even op onze facebook-pagina gepost hebben.

Maar ook onder de kap gebeurt er één en ander. Alpina drijft de 4,4l V8 biturbo van BMW normaliter op naar 540pk en 730Nm, maar in deze uitvoering wekken ze al 600pk en 800Nm. Alpina kon dat niet even afwassen met een chip, er komen nieuwe turbo’s, andere zuiger en een hertekende luchtinlaat aan te pas.

Sneller

Alle drie de feestnummers werken zich vanuit stilstand naar 100km/u in 4,2 seconden. De topsnelheid is ‘aerodynamisch begrensd’, wat zoveel betekent als ‘ze gaan door tot ze echt niet meer kunnen’. De ‘5’ break geeft het eerst op, bij 323km/u. De vierdeurs gaat door tot 323km/u en de ‘6’ heeft er pas bij 330 genoeg van.