Hoe Toyota leuke auto’s zal bouwen

Door: BV

Akio Toyoda is de man die de scepter zwaait bij motorgigant Toyota. Hij werd er als directeur in het zadel gehesen in 2009. Hij studeerde rechten, alvorens omhoog te klimmen door de rangen van het bedrijf. Maar het is ook een echte autoliefhebber. In z’n vrije tijd is hij wel vaker op één of ander racecircuit te vinden. Niet om te kijken, maar om te rijden. En waarom we dat vermelden? Wel, omdat Toyoda er van meet af aan geen geheim van maakte dat hij beter rijdende Toyota’s wou. Nu, zes jaar later, wordt die visie stilaan realiteit.

Minder saaie Toyota’s op komst

We kunnen Toyota’s op deze pagina’s vaak lauweren omwille van hun rationele aankoopcriteria. Maar op een enkele uitzondering na, valt er over het rijgedrag niet veel goeds te zeggen. En slechte zaken ook nauwelijks. Karakterloos, dat omschrijft het vaak het beste. Maar dat gaat eruit. Tenminste, dat belooft het bedrijf.

Hoe zal Toyota beter rijdende auto’s maken?

Toyota werkt aan nieuwe voertuigplatformen. In de autosector van vandaag vormen die de basis voor reeksen technisch verwante auto’s. Zoals het MQB-platform bij de Volkswagen Groep bijvoorbeeld. Die platformen bepalen in grote mate hoe al die toekomstige voertuigen zich zullen gedragen aangezien een groot aantal karakteristieken ingebakken zit. En Toyota heeft grootse plannen voor de aanstormende nieuwe generatie. Een platform voor ‘een middelgrote voorwielaangedreven wagen’ kent vanaf de tweede helft van dit jaar de eerste toepassingen. Daarvoor beloven de Japanners een toename van de stijfheid van 50 tot 65%. Een flinke stap vooruit voor de rijdynamische mogelijkheden, maar zeker onvoldoende. Ernaast werkt Toyota echter aan nieuwe ophangingen en zal het de aandrijvingscomponenten herpositioneren. Alles wat veel weegt, zal lager zitten. Dat zorgt een meer responsief rijgedrag en biedt mogelijkheden om de bestuurders meer sensatie te verschaffen zonder dat er bijvoorbeeld aan veercomfort geraakt moet worden.

Later volgen specifieke nieuwe platformen voor compacte en grote voorwielaangedreven wagens en voor achterwielaangedreven wagens. Toyota verwacht dat ongeveer de helft van zijn wereldwijd verkochte wagens in 2020 zal rusten op deze nieuwe basis.