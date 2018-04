Ruzie tussen Aston Martin en Fisker over Thunderbolt

Door: BV

Henrik Fisker heeft het noodleidende naar zichzelf vernoemde automerk inmiddels achter zich gelaten. De voormalige BMW en Aston Martin designer specialiseert zich nu samen met koetswerkbouwer Galpin in gelimiteerde oplages. De Galpin Rocket die gebaseerd is op de Ford Mustang bijvoorbeeld. En recent nog de Thunderbolt, waar duidelijk de lijnen van Aston Martin - ook de donorauto - doorschemeren.

Wat is het probleem?

Aston Martin vindt dat Fisker inbreuken pleegt tegen het design van Aston Martins. En daarbij komt meer naar boven dan je zou denken. Zo hebben de Britten specifieke elementen op het oog. Het gevleugelde logo, de vorm van de zijdelingse luchtuitlaten en het Vanquish-merk zijn allemaal beschermd.

Oneerlijke verkoopstechniek

Bovendien beschuldigt Aston Martin Fisker ervan de ‘bait-and-switch’ verkoopstechniek te gebruiken. Die houdt in dat de klant gelokt wordt met een bepaalde belofte en dat de leverancier hem uiteindelijk een product aansmeert dat niet overeen komt met die belofte. Aston Martin zegt dat omdat Fisker eigenlijk een oudere DB9 of DBS als donorauto gebruikt voor de creatie van de Thunderbolt, en dus geen Vanquish. Maar het meest irriterende van de hele zaak is toch, in de ogen van deze redactie, dat die ‘bait-and-switch’ verkoopsfilosofie (eigenlijk een vorm van bedrog) erg gekend is in de autosector. Fisker is niet de eerste die zich eraan bezondigd, en je vindt het ook terug bij automerken die veel grotere volumes draaien.