Rusland maakt goedkope kopie van Mercedes G 63 AMG 6x6

Door: BV

Het was al tijden geleden dat een voertuig met zes wielen nog eens zo tot de verbeelding sprak als de Mercedes G 63 AMG 6x6 die twee jaar geleden voor het eerst werd voorgesteld. Maar met een prijskaartje van € 379.000 was deze bijna zes meter lange creatie niet meteen een koopje te noemen. Het Midden-Oosten bleek de grootste afzetmarkt, wat weinig verrassend te noemen is. Maar er werden ook enkele exemplaren naar Rusland verscheept. Daar kan het gros van de bevolking er echter alleen maar van dromen. Maar nu is gelukkig een goedkoop alternatief.

Lada Niva 6x6

De Niva is dé Russische terreinwagen bij uitstek. En nu is er ook een zeswieler van. Tenminste, iemand heeft dat ervan gemaakt, want de kans dat Lada (dat eigendom is van Renault) zich er zelf aan waagt, is onbestaande. Het recept is echter duidelijk van de Duitsers afgekeken. Niet alleen het aantal wielen, maar ook de pick-up-formule voor de achterzijde is ervan afkomstig. De prijs is onbekend, maar aangezien het om anderhalve Niva gaat, mikken we ergens in die richting.