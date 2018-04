Lincoln droomt weer van ultieme luxe met Continental concept

Door: BV

Later deze week opent het Autosalon van New York de deuren. En Lincoln wil daarmee aanknopen bij z’n glorieperiode - de jaren vijftig en zestig. Toen was een Lincoln, en meer bepaald de Continental, het summum in luxe en comfort. De naam achterop deze concept komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Geen V8

Bescheidenheid is er wel in de vorm van de motor. Eigenlijk hoort een continental een gigantische V8 onder de meterslange motorkap te hebben, maar die tijd komt niet meer terug. Een drieliter V6 is al waar je nog op moet hopen. Met turbo’s weliswaar. Achterwielaandrijving is wel nog steeds van de partij. Een schier eindeloze lijst hulpsystemen staat paraat om daar de kleine kantjes van in te dijken. En om hem in te parkeren, de rijstrook te volgen, de omgeving af te scannen met camera’s, voetgangers te detecteren…

Comfort, als vanouds

Luxe en comfort worden wel eens met elkaar verward. Maar Lincoln mikt op de twee. Met exclusieve goudLEDs, het fijnste leder en een zonnedak met instelbare tint. Maar de 30-voudig instelbare zetels zitten duidelijk in de tweede categorie.