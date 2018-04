​Volvo plant Amerikaanse productievestiging

Door: ADD

Volvo wil in de toekomst ook in Amerika auto's gaan bouwen. Het bedrijf kondigde vandaag aan dat ze ongeveer een half miljard dollar (dus ca. 460 miljoen euro) willen investeren in een productievestiging in de VS, 's werelds tweede grootste automarkt.

Plannen vooralsnog vaag

Waar precies de Zweden de fabriek willen vestigen en welke modellen ze er willen produceren is nog niet duidelijk. Volvo, dat tot de Chinese Geely Group behoort, bouwt momenteel enkel in Europa en China auto's.

Omzet in VS moet fors omhoog

Hoewel de wereldwijde verkoopcijfers van Volvo's in 2014 met negen procent stegen tot bijna 466.000 auto's, daalde in de VS vorig jaar de omzet met acht procent. Waardoor China en niet langer de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt van de Zweden werd. Een nieuw managementteam moet in Noord-Amerika het tij proberen te keren en de verkoop er op middellange termijn verdubbelen naar 100.000 personenauto's.