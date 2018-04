5 briljant gekozen Breaking Bad auto's

In Breaking Bad, de sublieme serie over een door kanker getroffen chemieleraar die meth begint te koken, rijden enkele opmerkelijke auto's rond. En het geweldige is vooral dat die stuk voor stuk een perfecte weerspiegeling zijn van hun bestuurder. Zo zegt de Aztek meer over Walter White dan je zou denken, net als de wippende Chevy Monte Carlo en oude Toyota Tercel over Jesse Pinkman.