​Cadillac ziet het groot. Eerste details van de CT6

Door: ADD

Als de naam Cadillac (het oudste Amerikaanse automerk na Buick) valt, denkt iedereen direct pronkerig, groot en veel luxe. En dat is exact wat de CT6, die Cadillac op het autosalon van New York voorstelt, ook is.

De luxesedan van GM's dochteronderneming is 5,18m lang, 1,88m breed en 1,47m hoog. Zijn wielbasis meet 3,11m en dankzij het aluminium koetswerk weegt hij minder dan een BMW 5 Reeks of Audi A6 (minder dan 1.680kg volgens Cadillac). De CT6 komt in de VS dit jaar nog op de markt. De productie voor de export naar Europa zou begin 2016 starten.

Tot 406pk

Volgens Cadillac zorgt het lichtgewicht voor een verbeterde beweeglijkheid van het met achter- of vierwielaandrijving leverbare model en een verminderd verbruik. Een viercilinder turbo van 270pk drijft het basismodel aan. Daarboven komen twee V6'en: een atmosferische 3.6-liter van 340 pk en 3.0 twinturbo van 406 pk. Een achtcilinder wordt (voorlopig?) doodgezwegen.

360 graden-zicht

Wat valt er nog te melden over de CT6? Hij krijgt LED-koplampen, actieve achterwielbesturing, keuze uit drie verschillende rijmodi en als optie is er het surround view video recording system. Een camerasysteem dat bij het rijden alles om de auto heen vastlegt. Ook aan boord zijn een verbeterd nachtzichtsysteem, een Wi-Fi-hotspot en een draadloze oplader voor smartphones.

Voortaan enkel nog CT's

In de toekomst zullen alle Caddis trouwens de letters CT in hun naam krijgen. Er zouden acht nieuwe modellen in de pijplijn zitten die ten laatste in 2020 op de markt moeten zijn. En daarvan is deze CT6 de eerste.