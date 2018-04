Hyundai toont Veloster met middenmotor

Door: BV

Nog spectakel van Hyundai op het Salon van Seoul: deze RM Concept. Dat is niets meer of niets minder dan een Veloster waarvan de motor op de plaats van de achterbank is gelegd.

Aluminium spaceframe

Deze RM15 is gebouwd rond een aluminium spaceframe. Daarrond hangen sterke, maar lichte koetswerkpanelen. Die zijn uitgevoerd in kunststof met een bescherming in carbon. Daardoor weegt de auto natuurlijk een stuk minder dan een conventioneel model. 195kg minder, om exact te zijn. Zo verkopen de Koreanen het leeggewicht van 1.260kg tenminste. En omdat de motor een andere plek kreeg is de gewichtverdeling beter. 43% aan de voorzijde, 57% aan de achterzijde. En het zwaartepunt is slechts 49,1cm boven het asfalt. Bovendien vertoont de koets een goede stroomlijn. Het is daarbij niet zozeer de weerstand waar Hyundai van wakker ligt, maar wel de neerwaartse druk. En de RM15 concept kan daar competitieve cijfers voorleggen. Bij 200km/u wordt er nog steeds 24kg neerwaartse kracht op de koets uitgeoefend.

300pk!

De tweeliter turbomotor wordt gevoed door luchtinlaten op de flanken. De viercilinder wekt 300pk en ook nog eens 383Nm op. Da’s genoeg voor een sprinttijd van 4,7 seconden. Als je zelf kundig omgaat met de hangeschakelde zesbak. De aandrijving gaat natuurlijk via de achterwielen. Die zijn daarom ook geschoeid met 265-rubber op een 19-duims velg. De voortrein stelt zich tevreden met een 235.