​Omgekeerde 1-aprilgrap leidt tot nieuwe BMW 1

Gisteren, 1 april, plaatste een BMW-dealer in Nieuw-Zeeland een advertentie op de voorpagina van de "New Zealand Herald" met als titel 'April Fools Day Special'. Daarin stond te lezen dat wie als eerste naar de showroom kwam met de advertentie in de hand en naar Tom vroeg, dat die zijn of haar oude wagen kon ruilen voor een nieuwe BMW. Haha, goeie 1-aprilgrap moeten velen gedacht hebben. Maar wie niet waagt, niet wint. En dus ging een Nieuw-Zeelandse vrouw, ondanks het risico zichzelf compleet belachelijk te maken, er 's ochtends vroeg heen. Tot haar eigen verbazing was ze even later eigenaar van een gloednieuwe BMW 1 Reeks met nummerplaat 'NOF00L'. Haar 15 jaar oude Nissan Avenir liet ze maar wat graag bij de handelaar achter.