​Mercedes domineert World Car of the Year verkiezing

De World Car of The Year verkiezing kent vijf categorieën die ertoe doen: sportwagen, luxewagen, milieuvriendelijke auto van het jaar de eindoverwinning natuurlijk en dan de prijs voor het beste design. Het grootste feestje werd bij Mercedes gevierd. Je hebt al een excuus om je feestneus op te zetten als je de hoofdvogel afschiet - de World Car of The Year. Dat is de Mercedes C-Klasse. Maar ook de luxewagen- en sportwagen-trofee gingen naar het merk met de ster. In de eerste plaats voor de S-klasse Coupé en in het tweede geval voor de Mercedes AMG-GT.

En daar is de Citroën C4 Cactus weer

De Mercedes S500 plug-in-hybrid was nog in de running voor de milieuvriendelijke auto van het jaar, maar de jury (waarvan je toch kan stellen dat ze een uitgesproken dure smaak heeft) opteerde daarin voor de BMW i8. Maar naast al dat voorspelbare lof, gaat er ook nog een erg eervolle vermelding naar de Citroën C4 Cactus. Die wint de designprijs en dat zonder exotisch prijskaartje. Dat betekent in elk geval dat de appreciatie voor het model groot is, en dat wereldwijd. Ook in eigen land wordt hij geapprecieerd. Hij is ook de VAB gezinswagen van het jaar bijvoorbeeld.