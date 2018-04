Schoonheid op z'n Koreaans

Door: BV

Seoul, dat is zowat de wereldhoofdstad van de plastische chirurgie. Vrouwen gaan er bij bosjes onder het mes. Er is zelfs heus chirugrietourisme. Het viel dan ook te verwachten dat het land dat tussen China en Japan in ligt, weinig problemen zou hebben met het etaleren van vrouwelijk schoon op z’n tweejaarlijkse autohoogmis. Op het Brusselse Autosalon levert dat een bijna jaarlijkse polemiek op waar zelfs ministers zich mee denken te moeten moeien, maar op het Autosalon van Seoul kan het wel nog gewoon. Bijhorende fotospecial geeft een overzichtje van de schoonheden, op z’n Koreaans.