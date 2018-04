Aston Martin V8 Vantage schittert laatste keer als GT Roadster

Door: BV

De Aston Martin Vantage heeft bijna 10 jaar op de teller staan. In autoland ben je dan behoorlijk bejaard. Maar z’n opvolger komt eraan. Dat weten we dankzij James Bond. Maar voor hij met pensioen gaat, mag hij nog éénmaal schitteren. Als pure V8 Vantage GT Roadster.

Gevoelige snaar

Je kan het aantal speciale uitvoeringen van de Vantage inmiddels niet meer op twee handen tellen. Maar zelfs dan weet het model nog steeds een gevoelige snaar te raken. Ook als GT Roadster - eigenlijk de bijgepunte variant van de Vantage N430 Roadster.

Afgeleid van GT4

De N430 en daarmee ook deze GT Roadster zijn rechtstreeks afgeleid van de Vantage GT4 waarmee Aston Martin deelneemt in diverse Amerikaanse raceklassen. De 4.7 liter V8 wijkt dan ook op tal van punten af van de motor in de minder bedeelde uitvoeringen. Aan het vermogen zie je dat echter niet. Dat ligt namelijk op hetzelfde niveau als de V8 Vantage S, te weten op 436 pk bij 460 Nm. Je merkt het vooral aan de responstijd. En omdat de N430 minder weegt dan een regulier model gaan we ervan uit dat dat ook voor deze GT Roadster het geval is.

Prestaties?

Aston Martin rept met geen woord over de prestaties. We veronderstellen dat die minstens gelijkwaardig zijn aan die van de open Vantage S. En met een sprinttijd van 4,6 seconden en een top van 305km/u hoeft die zich niet te schamen.

Sportiviteit troef

Het schakelwerk verloopt normaliter via een manuele handbak. Tegen bijbetaling is er een close-ratio Sportshift II-automaat met peddels achter het stuurwiel verkrijgbaar. Het sportieve karakter van die tranmissie past goed bij de look and feel van het interieur. Aston Martin heeft dat bewust donker en sober gehouden, al kan de klant natuurlijk zijn eigen kleurenwensen doorgeven. Aanvankelijk lijkt het binnenwerk van de GT niet eens af te wijken van de normale Roadster, maar schijn bedriegt als je je ogen de kost geeft. Tal van details bij de GT zijn opgetrokken uit carbon, aluminium en zelfs magnesium. Ook alcantara is regelmatig aan te treffen.

Te koop in Europa?

De 2015 Aston Martin V8 Vantage GT Roadster is feitelijk geïntroduceerd voor de Amerikaanse markt en zal daar in het derde kwartaal te koop zijn. Of hij ook naar Europa komt, is nog onbekend.