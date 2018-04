Spuuglelijke Mini Yo!Man op Salon Seoul

Door: BV

Het zijn rare snuiters, die Koreanen. Na het werk zuipen ze zich op commando zo snel mogelijk lam, ze werken zich te pletter en ze hebben een onvoorstelbare gusto voor kitsch. Autoconstructeurs zijn evenmin ongevoelig voor culturele verschijnsels. Het is geen toeval dat drukke lijnen en chroom hun opmars maken samen met de opmars van de Aziatische (en niet in het minst de Chinese) markt. De meeste autobouwer doen dat soort zaken echter ‘met mate’. Mini niet, dat gaat helemaal voor de kitsch. Bekijk deze Mini Yo!Man op het Autosalon van Seoul maar eens.

Hoezo premium en klassevol?

Mini hangt van zichzelf een premium en klassevol imago op, naast trendy. Maar er gaat voor deze Yo!Man wel één en ander overboord. Aan de basis is het nochtans een Mini Cooper S. De vijfdeurs, dat wel. Maar hij is vervolgens in een chroomjas gestopt. Blauw chroom voor de koets, en extreem blinkend zilver voor items als de grilles en badges. Andere aanpassingen? Blinkende strepen op de neus, een plastic matje met chromen bolletjes achter de voorruit en als kers op de taart zetels die met glanzend plastic zijn overtrokken. Toch net even wat anders dan de edities die Mini voor de Europeanen serveert.