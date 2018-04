Kia Novo debuteert op Salon Seoul

Door: BV

Kia heeft op het Autosalon van Seoul deze Novo voorgesteld. Een vierdeurs met coupé-allures waarvoor niet meteen productieplannen zijn, maar die wel gezien kan worden als een voorbode op de nieuwe vormtaal van het bedrijf. De naam is afgeleid van het Latijnse ‘novatus’ wat ‘vernieuwd’ betekend. Niet zo origineel dus, wel to the point.

Tijgerneus

Kia claimt dat de neus van z’n modellen gebaseerd is op die van een tijger. En die katachtige heeft zich laten faceliften. Bij deze Novo is de grille nu nog maar eens breder terwijl hij met z’n ogen knijpt. Achter de smalle lenzen huizen nu overigens laserkoplampen. Aan de achterzijde zijn de staartlichten met elkaar verbonden. Dat was al eens mode in de jaren negentig en het lijkt terug te komen. Na de langgerekte daklijn en de kleine overhangen (de bodemplaat is gebaseerd op die van de Kia Forte/Cerato) komt nog een apart vormgegeven achterbumper met twee verchroomde sierstukjes.

Klein motortje

Autofabrikanten mikken almaar kleinere motoren in hun modellen. En eveneens in hun concept cars. Nauwelijks enkele jaren geleden zat in een dergelijke, dynamisch ogende concept car op z’n minst een zescilinder. Tegenwoordig is het een 1,6l turbo viercilinder die gekoppeld wordt aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

Vingerafdrukherkenning

Tegengesteld openende deuren zorgen voor een erg ruime toegang tot het interieur. Daarin hanteerde Kia een minimalistische aanpak. Je kijkt wel op een 3D hologramscherm en een touch pad naast het stuurwiel die de noodzaak voor heel wat knopjes elimineert. Daarin zit ook een vingerafdrukscanner verwerkt. Die herkent de persoon en past de Novo dan aan z’n persoonlijke instellingen aan.