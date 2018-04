Hankook-band niet goed genoeg voor Hyundai Genesis

Door: BV

De Genesis, die ook in onze contreien helemaal bovenaan de prijslijst van Hyundai prijkt, is standaard uitgerust met Hankook-rubbers. Die kunnen, zo blijkt nu, trillingen en rijgeluiden veroorzaken die niet te rijmen zijn met de positionering van het voertuig.

Vervangrubber

Hyundai heeft daarom besloten eigenaars van een Genesis op een nieuwe set banden te trakteren. Voertuigen met 18-duimers krijgen Michelins terwijl de 19-duims banden vervangen worden door rubber van Continental. De actie geldt in Korea en de VS, maar vooralsnog niet op de Belgische markt. Hyundai verkocht van de Genesis in de Belux al zo’n 20 exemplaren. Dat is meer dan de importeur oorspronkelijk in gedachten had.