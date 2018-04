​Bejaarde rijdt met rijbewijs overleden zus rond

Door: ADD

Een 72-jarige vrouw uit München heeft met het rijbewijs van haar overleden tweelingzus geprobeerd de politie te misleiden. Zij was in november haar rijbewijs kwijtgespeeld na een veroordeling voor dronken rijden. Maar toen nietsvermoedende agenten haar vorige week tegenhielden, legde de oudere dame het rijbewijs van haar zus voor. Algauw werd duidelijk dat die lang geleden gestorven is.

Schriftvervalsing

De dame wordt nu beschuldigt van misbruik van identiteitskaarten, rijden zonder rijbewijs en het opgeven van een valse naam.