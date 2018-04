BMW 1-, 2-, 3- en 4-Reeks vallen stil zonder waarschuwing

Door: BV

Een gebrekkige vernikkeling van de brandstofpomp (afkomstig van fabrikant Bosch) dwingt BMW tot het terugroepen van de 1-Reeks, 2-Reeks, 3-Reeks en de 4-Reeks vanaf bouwjaar 2013.

Verhoogd risico op ongevallen

De terugroepactie omvat voorlopig 18.000 BMW’s en wordt uitgevoerd in de VS. Door de gebrekkige fabricatie kan de brandstoftoevoer plots en zonder waarschuwing onderbroken worden. Dan valt de auto stil. De Amerikaanse NHTSA (National Highway Transportation Safety Agency) vindt dat dat de kans op ongevallen verhoogt en dwingt de constructeur daarom de auto’s naar de dealer te roepen voor vervanging. In Europa zijn de regels minder streng en hoewel dezelfde brandstofpomp ook hier is ingebouwd, gaat het merk vooralsnog niet over tot preventieve vervanging.