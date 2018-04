Ford patenteert 11-bak

Door: BV

Ford heeft een patent aangevraagd voor een versnellingsbak met niet minder dan 11 overbrengingsverhoudingen. De wedloop naar extra versnellingen kwam in een stroomversnelling door wereldwijd aangescherpte CO2- en uitstoot-regels, maar er is ook een punt waarop het toevoegen van extra versnellingen geen winst meer oplevert.

Meer dan negen versnellingen niet zinvol

In 2012 verklaarde versnellingsbakproducent ZF al dat een transmissie met meer dan negen verzetten weinig zinvol zou zijn. Een tiende of elfde versnelling toevoegen zou onvermijdelijk betekenen dat er concessies moeten gedaan worden die het voordeel van extra verzetten zouden teniet doen. Ofwel zou de bak fragieler worden (omdat almaar dunnere tandwielen het vermogen moeten overbrengen), ofwel zou hij zwaarder worden, wat slecht is voor het verbruik. Ford is echter van mening dat de grens nog niet bereikt is, of het geen tenminste die indruk.

De tienbak komt zeker

Dat Ford een automaat met tien versnellingen zal bouwen, staat al vast. Het bedrijf heeft die al aangekondigd voor de MY2017 Ford F-150 pickup. Maar ook 11 versnellingen acht het bedrijf niet onrealistisch, ook al zijn er in dit stadium geen concrete plannen voor bekend. De patentaanvraag toont drie verschillende configuraties van tandwielen, koppelingen en remmen. Het is niet bedoeld om duidelijk te zijn, maar vooral om Ford een zo breed mogelijke bescherming te bieden voor de technische toepassing ervan.