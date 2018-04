Poolse supercar Arrinera breekt de bank

Door: BV

Dat Polen een eigen supersportwagen wil bouwen, is niet zo opvallend. In nagenoeg elk land worden dergelijke initiatieven opgestart. Er komt echter zelden iets van in huis. Maar de Polen van Arrinera zetten door. Voorlopig. De productie hoort eind dit jaar van start te gaan.

Meer dan 800pk

Arrinera beloofde voor de Hussarya eerder een meer dan 600pk sterke 6,2l V8, maar het heeft die ambities bijgesteld naar boven toe. Er komt nu een ruim 800pk- en 900NM-krachtige 8,2l V8 onder de kap. Daarmee moet de sportwagen beter doen dan de 3,2 seconden sprinttijd en de 340km/u die eerder werden afgeschilderd. Maar dat is niet het enige dat wijzigt.

De prijs gaat door het dak

Arrinera had het oorspronkelijk over een verkoopprijs van zo’n € 120.000. De prijs van een goed uitgeruste Porsche 911 dus. Maar dat moet het bedrijf nu bijstellen. En geen beetje. De productieversie wordt vier maal duurder dan eerst gezegd. Je zal er zo’n half miljoen euro voor moeten neertellen.