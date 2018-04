De excellentste Volvo van allemaal: XC90 Excellence

Door: ADD

Als er een Europese constructeur is die perfect weet wat er op de Chinese markt in trek is, dan is dat Volvo wel. Het merk is ten slotte sinds 2010 in handen van de Chinese autofabrikant Geely. En de Chinezen, die willen in een auto vooral een ding: ruimte. Het is dan ook niet zonder reden dat elke autobouwer er verlengde versies uitbrengt. En net daarom valt de XC90 Excellence op het salon van Shanghai zo op. In plaats van de gebruikelijke zeven zetels krijgt deze hyperluxueuze versie van de nieuwe XC90 er slechts vier.

Weelde in overvloed

De twee individuele zitplaatsen achterin doen eerder denken aan fauteuils in een of ander wellnesssalon. Ze zijn geventileerd, hebben een massagefunctie en kunnen bijna vlak gelegd worden. Uitzonderlijk veel beenruimte is er natuurlijk ook. Beide passagiers hebben elk hun eigen intrekbaar aanraakscherm, er is een ook een koelkast, verwarmde of gekoelde bekerhouders, klaptafels en kristallen glazen die Volvo net zoals de versnellingspook bij de Zweedse glasfabriek Orrefors gaan halen is.

Het houdt niet op

Voetsteunen, sfeerverlichting, exclusief leder, speciaal hout, extra isolatie en geluidsabsorberende Pirelli banden moeten het voor welgestelde passagiers zo aangenaam mogelijk maken tijdens de rit. Voor de perfecte surround en sublieme klank zorgen 19 luidsprekers van Bowers & Wilkins. Ook de smog wordt uit de auto geweerd. Met behulp van ionen reinigt de airconditioning de lucht binnenin.

Misschien ook bij ons

De lancering zal nog dit jaar plaatsvinden. De belangrijkste markt voor de Volvo XC90 Excellence is logischerwijze China. Maar de kans bestaat dat ook naar Europa, en dus ook ons land, een paar van die luxe SUV's komen.