Seat vernieuwt Alhambra

Door: BV

Vroeger waren de Volkswagen Sharan, Seat Alhambra en Ford Galaxy broertjes. Tegenwoordig zijn die familiebanden doorgeknipt en hebben respectievelijk de VW-group en Ford elk hun eigen monovolume. Maar er wordt natuurlijk nog steeds gevochten om dezelfde klant. En die wordt almaar schaarser, want grote monovolumes zijn lang niet meer zo in als vroeger. Het zal daarom geen toeval zijn dat de opfrisbeurt van de eerst de Sharan en nu deze Alhambra samen vallen met de voorstelling van een nieuwe Ford Galaxy.

Meer hulp

Een subtiel opgefrist design brengt een andere grille, LED-verlichting en nieuwe velgen. En aan de binnenkant treffen we andere stoffen, het stuur van de Leon, wat andere knoppen en een standaard keyless entry-systeem.

De grootste aanpassing is echter die aan de elektronica. Zo is de Spanjaard nu beschikbaar met het verbeterde Easy Connect-multimediaysteem en een multi-collision remsysteem dat een tweede aanrijding voorkomt door de remmen te activeren na een eerste botsing. Ook nieuw voor de Alhambra is dodehoekdetectie en DCC adaptieve chassiscontrole waarmee de dempingskarakteristiek is in te stellen. In "Sport' zou er zelfs een vleugje sportiviteit te bespeuren zijn, meent Seat.

Euro 6-motoren

Alle beschikbare motoren voldoen voortaan aan de Euro 6 emissienorm. En het verbruik is (tenminste op papier) over de ganse lijn er 15% op verbeterd. Bij het benzinegamma is de 1.4 TSI met 150 pk de instapper, gevolgd door een 220pk-sterke tweeliter-turbo. Dieselen kan met de 2.0 TDI met naar keuze 150 of 184pk. Voor de eerste geeft Seat een gemiddeld verbruik op van slechts 4,9l/100 km.