Zuid-Koreanen zijn kampeergek

Door: BV

Begin deze maand streek Auto55.be neer in Seoul voor het Autosalon aldaar. Een beurs waarvan de standen de dominantie van Hyundai en Kia (samen goed voor 70% van de markt) in hun thuisland onderlijnden. Maar dat was niet de enige observatie. Zo was al snel duidelijk dat de Koreanen iets hebben met kitsch (waarvan deze Mini getuige is). En kamperen is er overduidelijk een populair tijdverdrijf.

Korea kampeergek

Zuid-Korea is niet eens zo’n groot land. Het is 100.000 vierkante kilometer groot. Dat is ruwweg drie keer de oppervlakte van België. Maar er wonen wel 50 miljoen mensen, vooral in de grote metropolen. Erg veel vakantiemogelijkheden zijn er niet zonder het vliegtuig te nemen, want het schiereiland wordt door het hermetisch afgesloten Noord-Korea van het vasteland gescheiden. Een uitje in eigen land is dan ook erg populair, en nogal wat Koreanen kiezen dan voor kamperen. Met een traditionele caravan, zo kunnen we afleiden, maar ook erg vaak op en in hun auto. Op die trend wordt ook ingespeeld op het Autosalon van Seoul. Niet alleen door de toeleveranciers, maar ook door de merken zelf. Die zetten al te graag in de verf hoe hun auto in geen tijd om te toveren is tot een verblijf in de vrije natuur. We haalden er enkele leuke voor onze lens…