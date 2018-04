Amerikaan steekt auto in brand tegen bedluizen

Door: BV

Een inwoner van het Amerikaanse Long Island kwam tot de conclusie dat z’n huurwagen geïnfecteerd was door ‘bed bugs’, een soort wandluis. Dat lijkt ons voldoende reden om die auto terug te brengen, maar Scott Kemery achtte zichzelf wel in staat om de gehuurde Kia Soul zelf van de irritante beestjes te ontdoen.

Ja, alcohol ontsmet

Scott besloot de auto helemaal in te smeren met ontsmettingsalcohol. Niet eens zo’n gek idee, want dat doodt blijkbaar ongeveer de helft van het ongedierte. Maar daarna in diezelfde auto een sigaret opsteken was wel een blunder van formaat. De man hield er eerste en tweedegraads brandwonden aan over en moest gehospitaliseerd worden. De huurwagen ging in vlammen op, net als twee ernaast geparkeerde auto’s. Maar de beestjes zijn er wellicht ook niet meer bij.