Citroën Jumble op 26 april, in het teken van DS

Door: BV

De federatie van Belgische Citroën-clubs komt elk jaar een keer samen tijdens een groots evenement. Dat wordt dit jaar gehouden op 26 april aan de ‘Lacs de l’eau d’heure’ in de driehoek Binche-Chimay-Namen. Je kan daar een uitstapje maken met een amfibievoertuig, wandelen langs de meren of met de kajak het water op. En natuurlijk kan je je er gaan vergapen aan een uitgebreide selectie oude Citroëns en Panhards. De samenkomst staat dit jaar in het teken van DS, wat gezien de recente lancering van die lettercombinatie als submerk van Citroën geen toeval kan zijn.

Vanaf 10 tot 18 uur zijn klassieke én huidige modellen van Citroën (en Panhard) van de verschillende clubs te bewonderen op de speciaal voor de Jumble gereserveerde parkeerplaatsen. Een speciaal voor de oldtimers uitgezet parcours staat ook op het programma. Voorinschrijving via de website www.abcc.be kost slechts 5 € per auto.