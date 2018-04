Ford investeert miljarden in Mexico

Door: BV

Het Amerikaanse autoconcern Ford bouwt twee nieuwe fabrieken in Mexico. Dat vertegenwoordigt een investering van in het totaal $ 2,5 miljard (€ 2,3 miljard).

Motoren en transmissies

In de provincie Chihuahua zal Ford een motorenfabriek uit de grond stampen. En in Guanajuato komt een fabriek voor versnellingsbakken. Samen zullen ze goed zijn voor 3.800 nieuwe banen. De onderdelen zullen bestemd zijn voor wereldwijd gebruik, ook in Europa.

Top 5

Mexico is geliefd bij autoconstructeurs. Dit jaar alleen al kondigden ten minste vijf merken een aanzienlijke investering in het land aan. Momenteel is Mexico zevende in de rangorde van autoproducerende landen, maar het zal tegen 2020 wellicht de vijfde plaats opeisen. En dat terwijl de natie geen eigen merken van betekenis heeft. In 2020 zal Mexico naar verwachting voor het eerst meer dan vijf miljoen wagens produceren.