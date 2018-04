VW Kever veruit populairste oldtimer

Door: BV

De cijfers over het aantal oldtimers op Belgische wegen zijn niet recent. En er is al helemaal geen betrouwbare indicatie van wat het dan effectief is. Maar bij onze meer methodische Oosterburen wordt dat allemaal piekfijn bijgehouden. En daar steeg het aantal oldtimers het afgelopen jaar gevoelig. Er kwamen er 10% bij. In Duitsland bollen er nu 310.694 oldtimers rond. Maar daar ligt de oldtimer-drempel op 30 jaar. In ons land verdient de auto die status al 5 jaar eerder.

Wat zijn de populairste oldtimers?

Natuurlijk hebben de Duitsers een zwak voor rollend materieel van eigen bodem. In ons land verwachten we een groter aandeel voor de Franse autobouwers, omdat ze dat historisch gezien ook hadden. Maar de nummer 1 - die zou wel eens correct kunnen zijn. Zo maar eventjes 30.676 oldtimers zijn er van het type VW Kever. Logisch want hij oogt sympathiek, hij is liefst 21 miljoen keer gebouwd (dus er is zeker geen tekort), onderhoud is goedkoop en onderdelen zijn er - letterlijk - met hopen. Zaken die ervoor zorgen dat de kleine Volkswagen wellicht ook bij ons die koppositie pakt. Overigens staan bij de buren ook de Volkswagen Bus (T1, T2, T3…) en de eerste generaties VW Golf in de Top 10.

Duits overwicht

In de Top 15 (die we compleet op onze Facebook-pagina hebben gepost) domineren de Duitsers. Zo rijden er bijvoorbeeld meer dan 15.000 Mercedessen van het type W 123, of ruim 10.000 SL R 107 rond. In ons land is het aandeel zeker lager. In de top 15 vinden we hier slechts één buitenlander, een Italiaan, en dan nog op de laatste stek. Opvallend, ten slotte, is het hoge aantal klassieke Porsche’s. Het zijn er daar bijna 9.000.