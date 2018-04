Boetevrije week boycot nieuwe flitsmarathon, of niet?

Door: BV

Afgelopen week hielden 21 Europese landen waaronder België nog een flitsmarathon. Deze week wordt echter een boetevrije week uit protest tegen (onder meer) de hogere pensioensleeftijd voor agenten. Maar dat betekent in geen geval dat er sprake is van wetteloosheid.

Oproep van de politievakbonden

De boetevrije week bestaat niet vanuit het standpunt van de verschillende korpsleidingen. Het gaat immers niet om een beleidsgegeven, maar een actie van de politievakbond. Die roept op om bij wijze van protest kleine overtredingen door de vingers te zien en de bestuurder slechts een waarschuwing geven. Of dat ook effectief gebeurt en waar elke individuele agent de grens trekt, is nauwelijks of niet te verifiëren.

Flitsmarathon op 23 april

Aanstaande donderdag 23 april plant de politie een nieuwe flitsmarathon. Dan worden overal in het land zoveel mogelijk controles uitgevoerd. Voorlopig is nog onduidelijk of de protestacties die flitsmarathon boycotten. De agenten zijn immers wel aan het werk. Een grotere marge toepassen bij die controlemarathon valt onder de bevoegdheid van Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (NV-A). Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stelde begin deze maand nog dat elke politiezone nultolerantie voor overdreven snelheid zou toepassen. Het kabinet laat weten dat "indien er effectief een PV wordt opgesteld door de politie, het parket zal vervolgen". Gebeurt dat niet dan kan er uiteraard niet vervolgd worden.