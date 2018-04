Deze Honda blijft gelukkig in China

Door: BV

Honda heeft op het Autosalon van Shanghai deze Concept D onthuld. Dat is de voorbode voor een nieuwe SUV. Die zal uitsluitend voor de Chinese markt gebouwd worden en is dan ook helemaal afgestemd op de nogal eclectische smaak van de Chinezen.

Zwaar design

Een gigantische grille, een hele batterij (namaak-)luchtdoorstroomopeningen, 21-duims lichtmetalen velgen, slanke LED-koplampen, scherpe hoekige lijnen en een grote dakvleugel. Dat is blijkbaar wat de Chinezen van een SUV willen. En al helemaal als je het in een bronstint lakt. Over de motor en aandrijflijn geeft Honda overigens niets prijs.