Infiniti Q70L Bespoke Edition vindt achterbank het belangrijkst

Door: BV

Als je het als Chinees een klein beetje gemaakt hebt, dan laat je je rijden. En dan leg je jezelf op de achterbank, met je voeten in de beenruimte van een verlengde vierdeurs. Een Infiniti Q70 bijvoorbeeld, die voor de gelegenheid een ‘L’ krijgt aangemeten om z’n 15 extra centimeters in de verf te zetten. Maar er zijn ook een hoop concurrenten. Een lange Volvo, BMW of Audi bijvoorbeeld.

Relaxen op de achterbank

Aan de buitenkant ziet de ‘Bespoke Edition’ er bijna hetzelfde uit als eender welke andere Q70L. Maar aan de binnenzijde is er grondig geïnvesteerd in edele materialen, leder waar zo veel mogelijk stiknaden in verwerkt zijn en een achterbank met twee individuele zetels. Een beetje baas wil immers niet op een driezitsbank gevonden worden.