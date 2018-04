Eindelijk een echte Fiat 500 Cabrio

Door: BV

De Italiaanse koetswerkbouwer Castagna Milano heeft zich onlangs nog vergrepen aan een Peugeot 2008 en Peugeot 508 RXH, maar het bedrijf heeft ook een zwak voor de Fiat 500. Zo kan je bij Castagna gaan aankloppen als je van het kleintje een break zou willen. Er was een tijdje sprake over zo’n model van Fiat zelf, maar het kwam er nooit. En ook een limousine van de symathieke Italiaanse stadsmus kan je er krijgen.

Fiat 500 Cabrio

In 2008 presenteerde Castagna Milano al eens een 500 die van deuren en dak ontdaan was, en nu doet het bedrijf dat nog eens over. Ditmaal is de dakconstructie helemaal achterwege gelaten. De vierzitter heeft nu zelfs niet meer de dakbogen die ervoor zorgen dat wat Fiat zelf de 500 Cabrio noemt, eigenlijk een model is met een groot stoffen schuifdak. Hier is van een dak geen spoor meer, wat verraadt dat de Italianen echt mikken op gebruikers in zonnige gebieden.

Onder de kap is Castagna behoorlijk sober gebleven. Daar zit een 0,9l TwinAir tweecilinder turbomotor die 105pk en 145Nm opwekt. Exact zoals hij van de fabriek kwam.