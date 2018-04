Mini wil de golven temmen

Door: BV

Mini kan haast niet wachten tot het zomer is. En daarom hebben ze de handen in elkaar geslagen met professioneel surfer Kalani Robb. Kwestie van een Mini te ontwikkelen die je het strand op kan dragen en waarmee je ook de golven kan temmen.

Over de branding vliegen

De Mini-surfplank is niet identiek aan een regulier surfboard. Z’n staart heeft meer volume. Volgens Christopher Weil, de verantwoordelijke exterieurdesign bij Mini, zorgt dat ervoor dat je sneller over de golven glijdt. En het bord is ook wat breder.

Channel Islands

Bij Channel Islands kan je het Mini-surfboard bestellen. De kleur en maat kan je kiezen. De prijs niet. Dat gaat je € 750 kosten.