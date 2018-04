Ferrari noemt kleur naar overleden actrice

Door: BV

Echt nieuws heeft Ferrari niet te melden op het Autosalon van Shanghai. Het parkeert daarom maar een California T op z’n stand die voor de gelegenheid speciaal is aangekleed. Die is zogezegd geïnspireerd op de natuurlijke schoonheid van de Zweedse actrice Ingrid Bergman (die in Casablanca Humphrey Bogart als tegenspeler kreeg). Ze overleed al in 1982 dus ze kan niet meer protesteren.

In ‘Ingrid grijs’

De lakkleur is door de Italianen ‘Grigio Ingrid’ gedoopt. Het is dezelfde kleur als de Ferrari 375 MM die ze in 1954 cadeau kreeg van de Italiaanse regisseur (en haar echtgenoot) Roberto Rossellini.

Ook speciaal is het bruine leder van de zetels en er valt zelfs wat te vertellen over de vloermatten. Die zijn van 100% zuivere Nieuw-Zeelandse wol vervaardigd en hebben een natuurlijke onderlaag in jute.