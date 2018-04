Hollands en bloot: Donkervoort D8 GTO Bare Naked Carbon Edition

Door: BV

Eigenlijk bestaat elke Donkervoort D8 GTO voor het overgrote deel uit het lichtgewicht carbon. Maar er zit normaal gezien een laklaagje overheen. Niet zo bij deze Bare Naked Carbon Edition. Daar kan je over de gehele lengte van de auto de vezels zien. Dat is overigens een behoorlijke prestatie, want dat betekent dat er geen marge is voor knutsel- of oplapwerk. En dat valt vaker voor dan je denkt.

Tweede speciale editie

Na de Bilster Berg Edition, is dit de tweede speciale uitgave van de D8 GTO. Het lijkt er dus op dat ze in Nederland de kracht van limited editions hebben ontdekt. Aan de kracht onder de kap verandert niets. De 2,5l vijfcilinder turbomotor van Audi-origine levert nog steeds 340pk. Dat is voldoende om het pluimgewicht in 3,3 tellen voorbij de 100km/u-grens te duwen.