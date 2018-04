China heeft z'n eigen supercar

Door: BV

Het moest er eens van komen: China heeft nu ook een eigen supercar. Deze Qiantu K50 Event! staat nu te blinken op het Autosalon van Shanghai.

Helemaal elektrisch

De Event! is helemaal elektrisch. Hij wordt aangedreven door een 400pk en 650Nm sterke motor die alleen de achterwielen bedient. Als je zuinig met de stroom omspringt, kan je 200km ver geraken, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het komt er vooral op aan de acceleratietijd van vijf seconden (topsnelheid is niet opgegeven) te gebruiken. Een cijfer dat overigens illustreert dat Ferrari, Lamborghini of McLaren nog niet wakker hoeven te liggen. Het is - als het elektrisch moet zijn - niet eens voldoende om een Tesla Model S P85D bij te houden.