​Pakjes in de koffer van je Audi

Vanaf mei kunnen Audi-eigenaren een bestelling die ze bij de online shop Amazon hebben geplaatst in de kofferbak van hun auto laten afleveren. Daarvoor dient de Amazon-Prime-klant de locatie van zijn auto bij benadering door te geven en die daar voor een bepaalde tijd te laten staan. De bezorger ontvangt dan een code waarmee hij de kofferbak eenmalig kan openen en er zo dus het pakket kan achterlaten. In de toekomst zou het eveneens mogelijk worden dat de klant op die manier ook brieven of pakjes voor de koerierdienst kan achterlaten.

Experiment

Deze manier van pakjesleveren test Amazon samen met Audi en DHL in een pilootproject in de buurt van München uit. Audi biedt de service onder de naam "connect easy delivery" aan. DHL is niet aan zijn proefstuk toe, het bedrijf heeft de methode al eens in samenwerking met Volvo uitgeprobeerd.