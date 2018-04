Onder het stof: nieuwe Jaguar E-Type, te koop

Door: BV

De Jaguar E-Type staat te boek als één van de mooiste auto’s uit de geschiedenis. Niet onze woorden, maar die van Enzo Ferrari. En het is nu niet zo dat Ferrari onder zijn bewind draken van auto’s produceerde. Liefhebbers van de E-Type zijn natuurlijk altijd op zoek naar buitenkansjes en deze V12 uit 1973 zou dan wel eens de Heilige Graal kunnen zijn. De auto heeft slechts 7740 mijlen op de teller. Nog uitzonderlijker is dat… de auto sinds begin jaren negentig bewust geparkeerd en voorbereid op lange stilstand is.

Drie generaties

De E-Type was in 1961 z’n tijd zo ver vooruit dat hij het met een minimum aan wijzigingen uithield tot in 1974. De eerste versies zijn weliswaar begerenswaardiger dan dit latere exemplaar met 5,3l benzinemotor, maar omdat de auto zich in nieuwstaat bevindt, wordt voor dit exemplaar een topprijs verwacht. Veilinghuis Silverstone veilt het eind mei. Hopelijk durft de nieuwe eigenaar er nog enkele mijlen bij te doen. Sinds de aankoop in 1973 bedienden drie generaties van dezelfde familie zich van deze auto. De laatste keer was in 1990.