Vrouw koopt 7-Reeks met kleingeld, BMW telt 6 uur lang

Door: BV

In België is het verboden om cash een nieuwe auto te kopen. Dat heeft alles met de fiscus te maken. Die wil als je grote sommen geld uitgeeft namelijk weten waar je het vandaan haalt. Maar elders ter wereld wordt er niet zo’n probleem van gemaakt als je met een koffertje geld een dealer binnenwandelt. Of in dit geval, dozen en dozen vol geld.

20 werknemers tellen 6 uur lang

Een Chinese vrouw kocht in de stad Zhengzhou een nieuwe BMW 7-Reeks. Een verlengd exemplaar natuurlijk, want zoals bekend hebben ze daar een obsessie met beenruimte. Ze betaalde de auto met kleine bankbriefjes. Ze had er meer dan 100.000 van bij. Het beetje dat ze nog tekort kwam, betaalde ze met haar bankkaart. 20 BMW-medewerkers hadden zes uur tijd nodig om de lading geld na te tellen. De vrouw is eigenaar van een voedingswinkel en ze spaarde de vrijwel waardeloze briefjes zo lang op tot ze voldoende had voor een nieuwe auto.