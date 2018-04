Het perfecte rijplezier? Kwantumfysicus wijst je de weg

Door: ADD

De beste weg ter wereld ligt volgens Avis in Portugal en leidt van Peso da Régua naar Pinhao. Dat heeft het autoverhuurbedrijf met behulp van theoretische berekeningen en praktische tests achterhaald. Het traject van ongeveer 28 kilometer lang loopt door een spectaculair landschap en de vele bochten erop zorgen voor tonnen rijplezier.

Kwantumfysica

De beoordeling gebeurde enerzijds op basis van rijtesten uitgevoerd door een circuitontwerper en een achtbaandeskundige en anderzijds ontwikkelde een kwantumfysicus een formule om rijplezier te meten. Die bepaalt de optimale verhouding tussen bochten en rechte stukken en blijkbaar zou de ideale waarde 10:1 zijn - dat wil zeggen dat het per tien seconden rijden op een rechte weg één seconde bochtig wordt. De winnende Portugese weg haalt een waarde van 11:1.



En daar is de Pacific Highway weer



Op de tweede plaats in de wereldwijde ranking komt de Highway 1 van Castroville naar Big Sur in Californië, een betoverend traject dat wij reeds reden. Op de derde plaats landt de Engelse A535 van Holmes Chapel naar Alderley Edge. Een Belgische weg duikt - echt verassend is dat nu ook weer niet - helaas niet in het lijstje op.

Het opwindendst is het volgens de formule dan weer op de bochtige wegen van de Zuid-Italiaanse Amalfikust. Verkies je echter een vredig weggetje in een prikkelend landschap dan dient de Overseas Ocean Highway van Long Pint Key naar de Florida Keys zich aan.