EU-land kan rijbewijs van andere lidstaat intrekken

Door: ADD

Wie in een EU-land de aldaar geldende verkeersregels ernstig overtreedt, kan zijn rijbewijs verliezen, zelfs als dat door een ander EU-land uitgereikt werd. Dat besliste het Europese Hof van Justitie donderdag.

Een Oostenrijkse vrouw had er klacht ingediend omdat ze net over de grens in Duitsland bij een controle positief testte op het gebruik van cannabis. In eerste instantie kreeg de vrouw enkel in Duitsland een rijverbod opgelegd. In Oostenrijk mocht ze gewoon blijven rijden. De bestuurster stapte daarop naar het Hof in Luxemburg en argumenteerde dat enkel en alleen de Oostenrijkse autoriteiten kunnen beslissen of zij al dan niet met de auto mag rijden.

Het Hof van Justitie oordeelde daar echter anders over. Volgens de rechter kan een EU-staat een rijbewijs uit een andere lidstaat ongeldig verklaren als een automobilist tegen de nationale wetgeving verstoot. Het land moet evenwel duidelijk vastleggen hoe de getroffen persoon zijn rijbewijs terug kan krijgen.